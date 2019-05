Il successore spirituale di Castlevania: Symphony of the Night, Bloodstained: Ritual of the Night uscirà a breve, e l’eccitazione dei fan di Koji Igarashi continua ad aumentare. Ogni giorno arrivano sempre più informazioni sul gioco, e oggi è stata svelata la dimensione che il titolo andrà ad occupare sui nostri hard disk.

Bloodstained Ritual of the Night: svelato il peso del gioco

Grazie al Microsoft Store scopriamo che Bloodstained: Ritual of the Night richiederà poco meno di 8 GB di spazio di archiviazione su Xbox One, 7,73 GB per essere precisi. Probabilmente possiamo aspettarci che il gioco abbia dimensioni simili sia su PS4 che su PC, la versione Switch invece sarà probabilmente compressa risultando più piccola.

Sempre nella giornata di oggi è stato confermato che il secondo personaggio principale del gioco sarà doppiato da David Hayter, famoso doppiatore di Solid Snake della saga di Metal Gear Solid.

Bloodstained: Ritual of the Night uscirà il 18 giugno per Xbox One, PS4 e PC, con la versione Nintendo Switch in arrivo il 25 giugno.

