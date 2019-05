Baldur’s Gate: la versione console arriverà in autunno

Le versioni per console, annunciate a febbraio, delle Enhanced Editions di Baldur’s Gate, Baldur’s Gate II, Baldur’s Gate: Siege of Dragonspear, Icewind Dale , Planescape: Torment e Neverwinter Nights verranno lanciate in autunno, lo hanno annunciato l’editore Skybound Games e lo sviluppatore Beamdog.

Baldur’s Gate e tantissimi altri RPG in arrivo questo autunno

Realizzate su misura per un’esperienza di gioco naturale su console, queste edizioni potenziate offrono agli appassionati di sempre e ai nuovi arrivati ​​l’opportunità di interpretare queste avventure acclamate dalla critica in un modo completamente nuovo. Beamdog ha aggiornato tutti i titoli di cui sopra con supporto nativo per schermi widescreen ad alta risoluzione, controlli ottimizzati per controller, nuovi contenuto standalone, nuovi personaggi e classi, nuovi set di voci, opzioni di creazione di caratteri estese, funzionalità multiplayer migliorate, nuova interfaccia utente e correzioni di bug.

L’edizione fisica di Neverwinter Nights: Enhanced Edition verrà lanciata il 6 dicembre, mentre tutti gli altri titoli verranno lanciati il 27 settembre al prezzo di € 49,99.

