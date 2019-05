Fire Emblem Three Houses: diamo il benvenuto al personaggio di Lysithea

Fire Emblem Three Houses, prossimo titolo della serie RPG sviluppata da Koei Tecmo, continua a presentare i vari personaggi facenti parte delle tre Case che faranno da sfondo alle vicende del gioco. Oggi è stato presentato il personaggio di Lysithea.

Fire Emblem Three Houses: una studentessa modello

Il nuovo personaggio presentato da Koei Tecmo si chiama Lysithea e fa parte della Casa del Cervo D’oro. La ragazza, di 15 anni, è la figlia più anziana della famiglia Cordelia e la più giovane studentessa dell’Accademia per Ufficiali. Estremamente abile con la magia, viene considerata un giovane genio; non si adagia mai sugli allori e non trascura il suo allenamento. La giovane Lysithea presenta anche un lato molto bambinesco ma odia essere trattata come tale. A quanto pare, ha molta paura dei fantasmi. Il titolo sarà disponibile dal prossimo 26 luglio in esclusiva Nintendo Switch.