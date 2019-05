Call of Juarez Gunslinger potrebbe arrivare su Nintendo Switch

Call of Juarez Gunslinger, per chi non se lo ricordasse, è un titolo sparatutto in prima persona con ambientazione western uscito nel 2013, sviluppato dal team polacco Techland (autori di Dying Light) e pubblicato da Ubisoft. Secondo le ultime indiscrezioni, il titolo potrebbe arrivare anche su Switch.

Call of Juarez Gunslinger: il ritorno della serie?

Come vi abbiamo comunicato lo scorso anno, Techland ha comprato i diritti di pubblicazione della serie da Ubisoft e, finalmente, la vicenda potrebbe regalare i suoi primi frutti. Come sappiamo, il team polacco non ha piani per una pubblicazione su Switch del prossimo Dying Light 2, ma l’interesse verso la console è tanta. Tale interesse potrebbe tramutarsi nella pubblicazione di Gunslinger sulla piattaforma Nintendo, come ipotizza un sito videoludico polacco che ha fonti molto vicine agli sviluppatori. Che possa quindi tornare in vita la serie di Call of Juarez? Non ci resta che attendere l’E3 per un eventuale annuncio.