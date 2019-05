Warhammer Vermintide 2: l’espansione Winds of Magic arriverà ad agosto

Warhammer Vermintide 2, a poco più di un anno dal lancio, continua ad essere supportato dal team di sviluppo Fatshark. Oltre ai numerosi update e contenuti aggiuntivi, il titolo riceverà anche una espansione chiamata Winds of Magic.

Warhammer Vermintide 2: nuovi contenuti con l’espansione

Il team di sviluppo Fatshark non ha ancora rilasciato una data precisa per l’uscita delle espansione, ma ha precisato che sarà disponibile dal prossimo agosto. Tra i contenuti previsti citiamo una nuova fazione nemica Beastmen e un nuovo sistema di modificatori chiamati appunto Winds of Magic. Saranno, inoltre, presenti nuove armi e classifiche. Infine, durante il mese di giugno sarà disponibile una Beta per permettere di provare l’espansione in anteprima.