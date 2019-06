Death Stranding non sarà un gioco stealth, afferma Kojima

Death Stranding, grazie a l’ultimo lungo gameplay trailer rilasciato un paio di giorni fa, sì è finalmente mostrato in modo più concreto al pubblico, diradando quell’aura di mistero che lo avvolgeva. Lo stesso game director Hideo Kojima comincia a svelare nuovi dettagli sul suo prossimo titolo.

Tramite il suo profilo Twitter ufficiale, il game designer giapponese ha confermato che il titolo con protagonista Norman Reedus non sarà di genere stealth, come la saga di Metal Gear. Il gioco, infatti, viene considerato dal suo creatore come un action e, più precisamente, un Social Strand System o Strand Game considerando le tematiche che saranno affrontate. Il titolo sarà disponibile su PlayStation 4 dal prossimo 8 novembre.

DEATH STRANDING is not a stealth game. It is brand new action game with the concept of connection (strand). I call it Social Strand System, or simply Strand Game.

TOMORROW IS IN YOUR HANDS.#deathstranding pic.twitter.com/XaraGs2P03

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) May 30, 2019