Mortal Kombat 11: il nuovo trailer mostra Shang Tsung e altri personaggi in arrivo

Mortal Kombat 11, il nuovo capitolo della celebre saga picchiaduro sviluppata da NetherRealm Studios, è pronto ad accogliere i prossimi combattenti tramite il Kombat Pack. Oggi, il team di sviluppo e il publisher hanno rilasciato un trailer con i personaggi e arrivo.

Mortal Kombat 11: tante sorprese in arrivo

Il trailer, visibile in calce alla notizia, mostra quelli che saranno alcuni dei personaggi che verranno aggiunti al roster del picchiaduro. Il video è principalmente incentrato sulle combo e le mosse disponibili del già annunciato Shang Tsung; alla fine del video, però, ci vengono mostrati i nomi di altri combattenti in arrivo come Shindel, Nightwolf e il personaggio dei fumetti Spawn. Oltre ad annunciare la presenza di due ulteriori special guest che saranno svelati più avanti.