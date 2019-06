AI The Somnium Files: gameplay trailer e annuncio Day One edition

Qualche settimana fa vi eravamo rimasti con l’annuncio della data d’uscita europea di AI The Somnium Files, avventura thriller di Spike Chunsoft. Proprio l’azienda giapponese ha deciso di pubblicare un nuovo gameplay trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, in cui vengono mostrati i diversi personaggi del titolo.

AI The Somnium Files: mostrate le edizioni speciali

Oltretutto è stata annunciata la Day One Edition, che conterrà al suo interno due stickers. Mostrate anche le box art della Special Agent Edition. Entrambe potete vederle qui sotto. Vi ricordiamo che il titolo del director Kotaro Uchikoshi (serie Zero Escape) arriverà il 17 settembre su PC (via Steam), e il 20 settembre su PlayStation 4 e Nintendo Switch.