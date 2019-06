Square Enix ha registrato il marchio Collection of Mana in Europa

Square Enix, in questi giorni, avrebbe registrato in Europa il marchio Collection of Mana, lo stesso registrato all’inizio dell’anno in Giappone. Ovviamente, tale marchio si riferisce alla serie RPG Secret of Mana che, dopo tanti anni, è tornata su console con il remake uscito lo scorso anno.

Square Enix: la Collection verrà annunciata all’E3?

La serie Secret of Mana è comparsa per la prima volta nel lontano 1993 su Super Nintendo e, nonostante l’assenza negli ultimi anni, viene considerata ancora una delle serie jrpg più amate. Il successo del remake uscito nel 2018 e l’imminente arrivo dell’E3 di Los Angeles potrebbe spingere la compagnia giapponese a rilasciare una Collection su console con tutti i capitoli della serie usciti finora. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti.