Remnant From The Ashes: due ore di gameplay dagli sviluppatori

Remnant From The Ashes torna a mostrarsi. Sono direttamente i game designer BurkeBlack e Gunfire’s Ben “Tragic” Cureton a giocare in una lunga sessione di gameplay (più di due ore) dello shooter survival in arrivo il 20 agosto 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Steam).

Remnant From The Ashes: l’invasione dei root

In questa dev build, che potete vedere in fondo alla notizia, vengono mostrate armi, il sistema di combattimento e di crafting, gli oggetti, e i temibili root. Se volete avere ulteriori informazioni sul titolo, vi rimandiamo alla notizia che annunciava la data d’uscita, con le diverse feature del gioco.