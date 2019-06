Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX: annunciate le versioni PS4 e PC

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX sarà lanciato per PlayStation 4 e su PC tramite Steam il 26 settembre, in aggiunta alla versione Switch già prevista, lo ha annunciato lo sviluppatore Inti Creates. Le avventure di Luminous Avenger iX, si svolgono nell’universo dei titoli Azure Striker Gunvolt (2014) e Azure Striker Gunvolt 2 (2016).

Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX: un action platform frenetico

La serie Gunvolt, per chi non la conoscesse ricorda molto da vicino quella di Mega Man, praticamente si tratta di un action platform. In questo episodio sarete alla guida di Copen, il gioco si propone di migliorare la velocità e l’azione dei precedenti capitoli ma al contempo di essere accessibile per chi vi si approccia per la prima volta.

