God of War: in arrivo nuovo set di avatar per chi ha platinato il gioco

God of War, capitolo più recente dedicato alle gesta dello spartano Kratos, come le esclusive Sony Marvel’s Spider-Man e il recente Days Grazie, premia i giocatori che sono riusciti a conquistare il famigerato trofeo di platino con un avatar per il PSN che simboleggia tale traguardo.

God of War: ecco i nuovi avatar

Un utente di Reddit ha pubblicato, sulla pagina dedicata a PlayStation 4, un’immagine ritraente quelli che sembrerebbero essere dei nuovi avatar dedicati al gioco di Santa Monica ottenibili solamente dai possessori dell’ambito trofeo e, come di consueto, inviati da Sony tramite mail. Gli avatar, come potete vedere nell’immagine in basso, sono gli stessi disponibili per il primo anniversario del titolo ma ricolorati di platino. Anche voi siete tra i possessori del platino? Avete ricevuto questi avatar?