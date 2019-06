Crash Team Racing Nitro Fueled: un video ci mostra i tracciati Dragon Mines e Retro Stadium

Crash Team Racing Nitro Fueled, remake dell’omonimo capitolo uscito nel lontano 1999, sarà disponibile tra pochissime settimane. In attesa di immergerci nei ricordi di infanzia, diamo un’occhiata a due dei tracciati presenti all’interno della produzione.

Crash Team Racing Nitro Fueled: un giro turistico all’interno dei tracciati

Un nuovo video pubblicato sul canale YouTube di PlayStation Underground ci mostra in modo approfondito due dei tracciati disponibili nel gioco. Il primo, chiamato Dragon Mines, è una versione reinterpretata dell’omonimo tracciato disponibile nel titolo originale, che è stato migliorato con l’aggiunta di veri draghi e nuove attività, impossibili da proporre sulla prima PlayStation per i limiti tecnici. Il secondo si chiama Retro Stadium, sarà un tracciato in esclusiva PlayStation 4 e presenterà delle texture con uno stile che ricorda quelle della quinta generazione. Il gioco sarà disponibile dal prossimo 21 giugno.