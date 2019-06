Team17: due nuovi giochi saranno annunciati all’E3 2019

Team17 ha dichiarato che rivelerà due nuovi giochi all’E3 2019. Sebbene il team non abbia svelato alcun dettaglio aggiuntivo, ha rilasciato un nuovo trailer per Hell Let Loose, uno sparatutto in prima persona ambientato nella Seconda Guerra Mondiale con battaglie che possono presentare fino a 100 giocatori in contemporanea.

Team17: mostrato un nuovo trailer di Hell Let Loose

Hell Let Loose è dotato di mappe modellate grazie a ricognizioni e dati satellitari, l’intero campo di battaglia è diviso in settori di grandi dimensioni, consentendo un gameplay unico che contrappone due forze di cinquanta giocatori in una battaglia fino alla morte attraverso campi, ponti, foreste e città su una linea del fronte in continua evoluzione.

Hell Let Loose arriverà in Early Access su Steam il 6 giugno.

