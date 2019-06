Battlefield 5: il Level Cap del multiplayer è stato aumentato

Battlefield 5 è ormai uscito da circa 6 mesi e i giocatori più assidui staranno sicuramente incontrando i primi problemi legati al progresso del proprio profilo all’interno delle componenti online del titolo. A quanto pare, però, col prossimo update le cose cambieranno.

Battlefield 5: Level Cap aumentato da 50 a 500

Electronic Arts e DICE, tramite un post sulla pagina ufficiale Reddit del gioco, hanno svelato che con il prossimo aggiornamento il Level Cap delle modalità online verrà ampiamente aumentato da 50 a 500. Ogni 50 livelli ci sarà una promozione, con alcune Company Coins come ricompensa tra un livello e l’altro. Per una descrizione più approfondita del nuovo sistema di leveling (che ha portato cambiamenti anche al guadagno di punti esperienza) vi lasciamo al post ufficiale. Il titolo è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.