PlatinumGames: Astral Chain sarà un gioco speciale

Durante un evento al Bitsummit 7 Spirits attualmente in corso a Kyoto, il produttore esecutivo di PlatinumGames Atsushi Inaba e il direttore di Astral Chain Takahisa Taura hanno parlato del loro lavoro.

Inaba ha spiegato che non molti studi giapponesi si impegnano a formare i loro giovani sviluppatori fino al grado di director, mentre PlatinumGames si concentra su questo.

Taura, che in precedenza ha lavorato come Lead Designer per NieR: Automata e attualmente dirige Astral Chain, ha affermato che l’unica cosa importante che non si deve dimenticare quando si diventa un nuovo direttore è la passione.

PlatinumGames: lavorare a una nuova IP è difficile ma anche stimolante

Secondo Taura, lavorare su Astral Chain è molto impegnativo, perché è più difficile lavorare su una nuova IP anziché lavorare su un franchise affermato.

Taura ha spiegato che Astral Chain è il lavoro di una squadra “straordinaria”, compresi molti giovani creatori. Secondo lui, è bello avere “sangue giovane” e nuova energia che si concentrano per creare un gioco, e lui crede che sarà qualcosa di molto speciale a causa di questo.

