Cyberpunk 2077 era inizialmente previsto per il 2019

Cyberpunk 2077 è sicuramente uno dei giochi più attesi dagli appassionati di questo medium. Tra continue voci di corridoio e indiscrezioni, la data di uscita resta tra i desideri più reconditi dei giocatori. Stando a quanto riferito dal giornalista Jason Schreier, il titolo era previsto per uscire entro quest’anno.

Negli scorsi giorni, un Tweet del giornalista di Kotaku Jason Schreier ha fatto il giro del mondo poiché affermava che il gioco non fosse assolutamente previsto per il 2019. Nella tarda serata di ieri, però, Schreier ha deciso di approfondire un po’ la questione affermando che, secondo le sue fonti, il titolo sarebbe effettivamente dovuto uscire entro quest’anno, risultando però un obiettivo irreale per il team. Il giornalista ha continuato dichiarando che, secondo lui, il gioco è stato rimandato ad inizio 2020 con con una possibile data di uscita rilasciata al prossimo E3 fissata al 2019, la quale verrà poi consapevolmente rimandata. Una situazione che sembra essere al limite del complotto ma che, a quanto pare, sembrerebbe essere pratica comune all’interno del settore. Non ci resta che aspettare maggiori informazioni al prossimo E3.

This has gotten a lot of Reddit attention so some clarity: I've heard from three sources that Cyberpunk was aiming for 2019, but belief around the studio was that it was an unrealistic target. I expect first half 2020 or maybe even an E3 announcement of 2019, then a delay to 2020 https://t.co/8QsOatEFfJ

— Jason Schreier (@jasonschreier) May 31, 2019