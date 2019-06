Call of Duty Modern Warfare: gli zombie saranno assenti per dare più realismo al gioco

Infinity Ward ha confermato che Call of Duty: Modern Warfare non avrà la modalità Zombie. Parlando con PlayStation Lifestyle, il direttore della campagna del gioco, Jacob Minkoff, ha detto che Modern Warfare non conterrà la modalità perché vogliono dare un tono realistico al gioco.

Call of Duty Modern Warfare: non possiamo prendere esempio da Black Ops

“Stiamo cercando di creare un mondo che presenta sentimenti autentici, non abbiamo la flessibilità di fare qualcosa come mettere gli zombi nel gioco come in Black Ops, comprometterebbe la sensazione di giocare in un mondo che sembra realistico ed è relativo ai conflitti odierni.”

A differenza di Black Ops 4, Modern Warfare avrà una campagna single player. Ovviamente sarà presente anche il tradizionale multiplayer competitivo e sarà presente una progressione unificata.

Ricordatevi di visitare la nostra sezione Games.