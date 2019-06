Call of Duty Modern Warfare: John “Soap” MacTavish ritornerà in vita

Call of Duty: Modern Warfare sarà un soft reboot per la serie, il che significa che ci sarà l’opportunità di rivedere dei personaggi morti nei capitoli precedenti. Questo include John “Soap” MacTavish, uno dei più popolari protagonisti di Call of Duty, originariamente morto in Modern Warfare 3.

Call of Duty Modern Warfare: rivedremo in azione tanti personaggi storici della saga

Oltre a Soap, c’è un altro personaggio che è stato confermato per Call of Duty: Modern Warfare finora, e questo è il capitano Price.

Sembra probabile che Price e Soap saranno affiancati da altri volti noti dei precedenti giochi della saga.

Alla fine del trailer di presentazione, Price dice che sarà raggiunto da “vecchi compagni”, il che sembra suggerire che Infinity Ward stia riportando in “vita” altri personaggi popolari del passato. È anche possibile che il gioco condivida gli antagonisti con la serie originale di Modern Warfare, ma al momento non vi è nessuna conferma ufficiale.

Call of Duty: Modern Warfare sarà lanciato il 25 ottobre per PC, PS4 e Xbox One.

