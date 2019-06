Final Fantasy VII Remake, dopo essere sparito dai radar per molto tempo, è ritornato alla ribalta quando Square Enix ha rilasciato un breve ma splendido video durante lo State of Play di maggio.

L’editore ha anche dichiarato che ulteriori informazioni su Final Fantasy VII Remake saranno rese disponibili durante l’E3 2019. Ci aspettiamo che il gioco venga nuovamente mostrato nello streaming live ufficiale di Square Enix, ma a quanto pare il gioco potrebbe non essere un esclusiva Sony in ambito console.

Final Fantasy VII Remake: la versione Xbox One avvistata da Gamestop

GameStop Ireland ha infatti inserito il gioco in vendita anche per Xbox One. Naturalmente, c’è sempre la possibilità che si tratti di un errore, ma la lunga storia di leak involontari di GameStop e rivelatesi poi veritieri potrebbe lasciare delle speranze ai possessori della console Microsoft.

FF VII Remake è stato annunciato anni fa come gioco per PlayStation 4, ma Square Enix non ha mai comunicato ufficialmente che si tratti di un’esclusiva.

Inoltre, il giornalista Jason Schreier (Kotaku) ha twittato poche ore fa che, sulla base delle sue fonti, FF VII Remake dovrebbe uscire nella prima metà del 2020 insieme ad altri attesissimi titoli come Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Great Rune, e i giochi in sviluppo presso Ubisoft.

Se sarà davvero così anche il 2020 si rivelerà un altro grandioso anno per i videogiochi, forse un po’ meno per le nostre tasche.

