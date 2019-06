Celeste: il DLC gratuito conterrà oltre 100 nuovi livelli

Il prossimo DLC gratuito di Celeste conterrà molti più contenuti di questo ci si aspettasse, infatti è previsto l’arrivo di oltre 100 nuovi livelli, lo ha rivelato ieri il creatore del gioco Matt Thorson, dicendo che è più di quanto il team di sviluppo aveva previsto inizialmente di fare.

Il gioco originale conteneva più di 700 livelli, quindi questo DLC denominato Chapter 9 andrà ad aggiungere una nuova esperienza molto corposa. Sappiamo già che questi nuovi livelli saranno settati a una difficoltà extra hard, non conterranno fragole da collezionare e avranno nuovi oggetti e meccaniche.

Il DLC non ha ancora una data di rilascio, e Thorson ha detto che non la comunicheranno fin quando non saranno sicuri al 100% di essere pronti.

Celeste è stato pubblicato su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del 2018.

We don't like to talk release dates until we're 100% sure, because as always we have missed every internal target we set for ourselves as the Chapter grew in scope. Sorry!

— Matt Thorson 🍂 (@MattThorson) May 31, 2019