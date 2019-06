When They See Us Recensione | Disponibile su Netflix a partire dal 31 maggio, When They See Us è una miniserie, composta da quattro episodi, diretta dalla regista Ava DuVernay, già autrice del film Selma – La strada per la libertà, basata sulla figura di Martin Luther King e sulle prime rivolte per i diritti civili negli Stati Uniti. La serie documenta la vicenda intorno al caso dello stupro di una donna all’interno di Central Park nel 1989. In seguito all’accaduto, cinque giovani furono condannati per il reato, salvo essere prosciolti nel 2002.

Benché negli ultimi tempi sembra essere una tendenza comune della televisione quella di proporre delle versioni in forma di fiction di celebri casi giudiziari, le puntate ideate dalla DuVernay svelano un punto di vista che sembra conferire alla serie una marcia in più rispetto alle sue simili. La regista sceglie infatti di non adottare un punto di vista giudicante nei confronti dei protagonisti, ma anzi sembra mirare a costruire una pietà e una comprensione che riecheggiano sull’intera serie. Attraverso questa vicenda la regista porta avanti il suo discorso cinematografico e televisivo sullo sfruttamento della comunità afroamericana, sull’apparente assenza di diritti a cui questa è sottoposta. Guardando la serie si diventa parte dei cinque ragazzi accusati di un crimine non commesso, si vive la loro paura e il loro dolore. È una storia umana quella di When They See Us, che non si cura tanto dei processi svoltisi quanto di ciò che un evento come questo rappresenti per una società sempre più lacerata interamente.

Pur scadendo in diverse occasioni in una facile e didascalica morale, calcando forse troppo la mano sui toni, la regista riesce in fin dei conti a costruire un racconto corale che vuole essere la voce di un popolo. Pur narrando una vicenda di decenni fa, la storia colpisce per la sua attualità, portando avanti la tesi secondo cui le condizioni di vita degli afroamericani non siano cambiate poi molto. Quattro essenziali puntate per raccontare nel modo più diretto possibile un caso esemplare, in grado sia di fornire intrattenimento che una buona ricostruzione storica e profondi spunti di riflessione. Sorretta da valide prove attoriali, When They See Us si rivela uno dei prodotti Netflix più interessanti da recuperare attualmente, specialmente per gli amanti del genere.