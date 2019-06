Far From Home: sarà rivelato un segreto di Tony Stark

Questo articolo contiene spoiler su Avengers: Endgame. Dopo lo scoppiettante trailer esteso uscito ad inizio maggio, nuove succose indiscrezioni emergono su Spider-Man: Far From Home, film conclusivo della terza fase del MCU. Si tratta di una dichiarazione relativa a Tony Stark, mentore del ragazzo ragno, deceduto in seguito agli eventi di Endgame.

Difatti, come riportato da We Got This Covered, il benevolo miliardario avrebbe tenuto per tutto questo tempo nascosto un laboratorio segreto, da lasciare in eredità a Peter Parker in caso di sua dipartita. Tale voce risulta decisamente plausibile, in quanto non solo nel trailer viene chiaramente mostrato Peter alle prese con dei marchingegni presenti in un misterioso laboratorio, ma quest’ultimo è stato già menzionato velocemente nel primo film del ragazzo ragno, nel quale è presente un jet privato di Stark, dotato di una lunga lista di equipaggiamenti.

Tony Stark avrebbe mantenuto un laboratorio segreto da dare a Peter Parker

Pare quindi che la presenza di Iron Man sarà determinante per lo sviluppo di Far From Home, insieme a molti altri temi che sicuramente porranno le basi per la tanto discussa quarta fase.