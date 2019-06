Google: brevetto svela un dispositivo misterioso

Un nuovo brevetto FCC recentemente scoperto mostra un misterioso dispositivo di proprietà Google. Si tratta di un congegno senza un aspetto o funzionalità ben definite, identificato dal documento come “dispositivo media“, il cui codice identificativo corrisponde ad H2B.

Tale codice risulterà sicuramente familiare ad i più esperti, in quanto, come riportato da Droid Life, risulta coerente con quelli posseduti dalla vecchia linea Google Home. Difatti sia il primo Home, che il recente Nest Hub Max, riportano un nome in codice simile, ovvero rispettivamente H0A ed H2A. Di conseguenza potrebbe trattarsi di un successore della ormai nota linea di prodotti per la casa smart, o una loro variante di uno dei modelli attualmente disponibili sul mercato. Infine, sempre all’interno del brevetto, figura una piccola immagine raffigurante quella che viene indicata come base di appoggio del misterioso device, al quale appare essere di forma allungata e stretta.

Non rimane quindi altro che attendere novità ufficiali da Google in merito.

