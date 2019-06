Amazon: svelato lo smart display Echo Show 5

La nota azienda americana ha da poco tempo svelato ufficialmente il suo Amazon Echo Show 5, versione economica del suo attuale Echo Show. Oltre ad un prezzo decisamente inferiore, il nuovo device dell’azienda dispone di dimensioni decisamente ridotte, che lo rendono un prodotto decisamente compatto.

Echo Show 5 dispone di uno schermo da 5.5 pollici con cui guardare foto o serie TV su Amazon Prime Video, grande circa la metà di quello da 10.1 dell’echo Show standard. Oltre a ciò possiede una singola camera frontale da 1MP, grazie alla quale sarà possibile effettuare chiamate con i propri conoscenti utilizzando Skype o altre applicazioni. Sul lato posteriore, oltre ad un jack da 3.5mm ed una porta micro USB troviamo degli speaker full-range da 1.65 pollici. Infine sono ovviamente presenti 2 microfoni, sia per parlare durante le chiamate che per interagire con l’assistente Alexa, al quale sarà possibile far cancellare tutte le registrazioni vocali.

Echo Show 5 si pone come un prodotto economico, ma dalle ottime qualità

Amazon echo Show 5 sarà disponibile su Amazon dal prossimo 26 giugno, al costo di 89.99 euro.