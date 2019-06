NBA 2K20: trapelata la data di uscita?

Secondo un leak, NBA 2K20 uscirà il 6 settembre 2019 su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Inoltre, la “Legends Edition” presenterà Dwayne Wade in copertina. La voce arriva da Reddit, dove qualcuno ha pubblicato uno screenshot proveniente da quello che sembra un materiale promozionale per il gioco. È interessante notare che Dwayne Wade ha retwittato l’immagine confermandone in un certo modo la sua legittimità, ma poi ha eliminato il tweet, presumibilmente su richiesta di 2K.

NBA 2K20: un leak abbastanza attendibile fa trapelare la data di uscita

Naturalmente, come ogni leak, anche questo dovrebbe essere preso con le pinze. Tuttavia la data del 6 settembre appare sensata, questo perché generalmente i giochi della serie vengono rilasciati all’inizio di settembre e quasi sempre di martedì e il 6 risulta cadere proprio in quel giorno della settimana.

In ogni caso delle notizie sul gioco dovrebbero arrivare abbastanza presto. Probabilmente il titolo non sarà all’E3, ma potrebbe essere rivelato la settimana prossima poco prima dell’inizio del grande spettacolo che si terrà a Los Angeles.

