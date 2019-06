Mortal Kombat 11: Terminator e Ash in arrivo tramite DLC?

Il trailer dedicato ai DLC di Mortal Kombat 11 pone il suo focus principalmente sul personaggio di Shang Tsung e sulle sue abilità nel combattimento. Nel trailer sono menzionati anche altri personaggi che faranno parte del DLC, Sindel, Nightwolf e Spawn, e alla fine veniamo a sapere che “altri due ospiti saranno presto rivelati”.

I fan che hanno analizzato il trailer affermano che la musica che viene riprodotta alla fine sia quella di Terminator, e che il suono della motosega sia un ovvio riferimento a Ash della serie di film Evil Dead (La casa). Entrambi questi personaggi erano stati suggeriti da una datamine della versione Switch, ma la voce era sta precedentemente smentita da Bruce Campbell tramite twitter.

Ma ora pare che l’attore con un altro cinguettio abbia praticamente confermato la presenza del personaggio nel prossimo DLC.

Mortal Kombat 11 è disponibile dal 23 aprile 2019, su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Boy, looks like a swell game – I’ll have to check it out! https://t.co/y5b7e2zr91

— Bruce Campbell (@GroovyBruce) June 1, 2019