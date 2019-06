Call of Duty Modern Warfare: gli specialisti non saranno presenti

Gli specialisti sono stati un’aggiunta controversa nella serie di Call of Duty. Activision ha comunicato che in Call of Duty: Modern Warfare, non ci saranno specialisti o abilità speciali ma saranno presenti gli operatori. Questi avranno opzioni di personalizzazione uniche, skin, articoli cosmetici, dialoghi, storie, nazionalità e altro ancora. Per quanto riguarda il gameplay, non ci sono differenze tra i diversi operatori.

Call of Duty Modern Warfare: presentati i primi 3 operatori

Non conosciamo ancora tutti i diversi operatori che saranno presenti nel gioco, ma tramite Activision siamo a conoscenza dei tre che arriveranno con gli Operator Pack.

I nomi dei tre operatori saranno: Grinch (“All Ghillied Up” Operator Pack), Lontra (“Crew Expendable” Operator Pack), Wyatt ( “War Pig” Operator Pack).

Call of Duty: Modern Warfare sarà distribuito in tutto il mondo il 25 ottobre su PS4, Xbox One e PC.

Ricordatevi di visitare la nostra sezione Games.