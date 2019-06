Anthem: l’evento Cataclisma durerà 8 settimane, svelati nuovi dettagli

Anthem, nonostante i continui problemi che stanno affliggendo il titolo dal lancio, continua fortunatamente ad essere supportato da BioWare che sta, piano piano, cercando di risolvere le varie problematiche. Dopo aver annunciato di aver rimandato l’arrivo del primo evento globale, il team di sviluppo ha svelato qualche dettaglio in più.

Anthem: un evento di cui il titolo ha fortemente bisogno

L’evento, chiamato Cataclisma, è stato rimandato qualche settimana fa, recentemente, però, il team di sviluppo ha tenuto un livestreaming (visibile qui) in cui mostra alcune delle principali caratteristiche. Tra cui citiamo la durata di 8 settimane, le cui prime 2 fungeranno da prologo. La presenza di una nuova area chiamata Il Cataclisma, insieme a 3 nuove missioni e un numero imprecisato di nuovi poteri, armi ed equipaggiamenti. Non sono stati svelati dettagli riguardanti la data di inizio ma alcuni utenti su PC potranno provare l’evento sui server di prova cerca 2-3 settimane prima del lancio. Un evento di cui il titolo ha estremamente bisogno per cercare di riaccendere la community.