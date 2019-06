Google Stadia: in arrivo una nuova presentazione a breve?

Quando a marzo Google ha presentato Stadia molte domande sono rimaste senza risposta, in particolare ci si è chiesto se il servizio di streaming sarà in abbonamento e quale sarà il costo di esso. Ora parrebbe che finalmente queste domande possano avere presto una risposta. Tramite l’account ufficiale di Twitter di Stadia è stato comunicato che l’attesa è quasi finita.

Google Stadia: la nuova presentazione in arrivo il 6 giugno?

Secondo Liam Robertson di DidYouKnowGaming, la presentazione di Google Stadia si terrà il 6 giugno 2019, pochi giorni prima dell’E3 2019. Inoltre a quanto pare saranno mostrati nuovi giochi, fra i quali ci potrebbe essere Baldur’s Gate 3.

Questa scelta appare abbastanza logica. Infatti, è probabile che all’E3 2019 Microsoft riveli la sua piattaforma di gioco cloud, quindi per Google è naturale provare a giocare d’anticipo. Tuttavia, per ora, non c’è nulla di confermato, quindi la notizia va presa con le dovute cautele.

