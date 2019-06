Minecraft Story Mode: entrambe le Stagioni verranno rimosse dagli store a fine giugno

Minecraft Story Mode, altro titolo sviluppato dall’ormai defunta Telltale Games, subirà lo stesso destino infausto che sta colpendo molti altri titoli della software house sviluppati con la licenza di prodotti legati a fumetti e film.

Minecraft Story Mode non sarà più disponibile neanche da chi ha acquistato il gioco?

Dopo l’annuncio dello store GOG che ha rimosso tutti i titoli della software house dal suo catalogo, ora arriva anche quello di Mojang che ha sviluppato le due Stagioni di Minecraft in collaborazione con Telltale. In un post pubblicato sul sito ufficiale, è stato dichiarato che, a causa della chiusura di Telltale, non sarà più possibile supportare il titolo che, perciò, verrà rimosso da tutti gli store digitali su cui è stato pubblicato il prossimo 25 giugno. La cosa che fa più preoccupare è il consiglio rilasciato Mojang, il quale suggerisce di scaricare il prima possibile tutti gli episodi; potrebbe significare, quindi, che il gioco non sarà più disponibile neanche per chi ha effettuato l’acquisto nelgli ultimi anni? Sicuramente una situazione spiacevole che adesso si sta riversando anche sui giocatori.