Catherine Full Body: Atlus farà un annuncio a sorpresa durante l’E3

Catherine Full Body, dopo essere uscito alla fine dello scorso anno in Giappone, arriverà finalmente anche da noi a settembre. In attesa di tornare a vivere gli incubi di Vincent, Atlus ha annunciato una festa a tema che si terrà al prossimo E3.

Catherine Full Body: possibile nuovo DLC?

Negli scorsi giorni, Atlus ha svelato che il prossimo 12 giugno si terrà all’E3 un party dedicato al titolo sviluppato da Studio Zero, rilasciando anche una scaletta per l’evento. Nel programma è presente anche una voce dedicata ad un annuncio a sorpresa riguardante il gioco che ha subito innescato la fantasia degli appassionati. Ovviamente tale annuncio è ancora avvolto nel mistero ma si pensa già ad un possibile DLC per la versione occidentale, o a qualche informazione in più sulla localizzazione inglese. Non ci resta che attendere il prossimo E3.