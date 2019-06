La casa di carta terza parte: il nuovo trailer ricorda la Champions

Ieri si è svola la finale di Champions League, vinta per 2-0 dal Liverpool di Klopp contro il Totthenam in una sfida tutta inglese. Chi lavora dietro La Casa di Carta ha deciso bene di cogliere la palla al balzo e pubblicare un teaser che ricorda la presentazione dei giocatori in campo, con annessa simil-musichetta della competizione FIFA.

La casa di carta terza parte: anche Piatek la sponsorizza

Si vedono personaggi vecchi e nuovi, e la cosa bella è che il filmato annuncia il trailer ufficiale che uscirà domani 3 giugno. Simpatico il fatto che su Netflix Polonia a pubblicizzare la serie ci sia anche l’attaccante del Milan Krzysztof Piatek. Noi vi lasciamo al video qui sotto, ricordandovi anche il precedente trailer che si rifaceva ad un noto spot antipirateria. La terza parte arriverà su Netflix dal 19 luglio.