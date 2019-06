Hitman 2: svelati nel dettaglio i contenuti di giugno

Hitman 2, durante il mese di giugno, accoglierà presto nuovi interessanti contenuti sia gratuiti che a pagamento. Recentemente, il team di sviluppo IO Interactive e Warner Bros hanno svelato nel dettaglio tutte le novità in arrivo.

Hitman 2: in arrivo nuovi livelli e contratti

IO Interactive e Warner Bros hanno hanno mostrato nel dettaglio i contenuti che ci faranno compagnia per tutto il mese di giugno. In attesa dell’arrivo del livello Banca il prossimo 25 giugno, i giocatori aventi il Legacy Pack potranno dare la caccia a due degli Elusive Target presenti nel primo gioco nella mappa di Sapienza il 7 giugno. Il 13 giugno sarà invece il turno del nuovo Contratto Escalation chiamato The O’Leary Conflagration, seguito il 20 giugno dal secondo Escalation chiamato The Unpalatable Termination, oltre a due contratti intitolati Assassin’s Greed. Dopo l’arrivo della nuova mappa, il 27 giugno verrà aggiunto un altro Contratto Escalation, The Aquatic Retribution, mentre il 29 tornerà l’Elusive Target Mr. Giggles nella mappa di Marrakesh.