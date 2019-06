Death Stranding: un interessante dietro le quinte legato al personaggio di Mads Mikkelsen

Death Stranding, grazie al nuovo trailer rilasciato qualche giorno fa, ha presentato più nel dettaglio quelli che saranno i personaggi principali che tesseranno i fili dell’avventura. Tramite Twitter è stato rivelato un interessante retroscena legato al personaggio di Mads Mikkelsen.

Tramite il proprio account Twitter, il game designer giapponese Hideo Kojima ha svelato che Cliff, il personaggio interpretato da Mads Mikkelsen, all’inizio della produzione non era un fumatore come visto nell’ultimo trailer. L’idea di farlo fumare è venuta allo stesso Kojima dopo aver visto l’attore fumarsi una sigaretta durante una pausa dalle sessioni di Motion Capture. Una dimostrazione di come anche i vizi e le abitudini degli attori possano influenzare le scelte creative e la caratterizzazione di un personaggio. Il nuovo titolo di Kojima Productions arriverà su PlayStation 4 il prossimo 8 novembre.

Cliff played by Mads in the new DS trailer is a heavy smoker. When I first wrote the script, Cliff wasn’t a smoker but I changed his character setting after seeing him smoke during the break of filming. #DEATHSTRANDIG #デススト pic.twitter.com/rx80UxbbMR

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) June 1, 2019