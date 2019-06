Banjo Kazooie: un nuovo capitolo sarà presentato all’E3?

La società di merchandising Exquisite Gaming ha deciso di condividere in anteprima la sua nuova creazione a tema Banjo Kazooie. Lo zaino di Banjo mostrato tramite twitter ha fatto sì che molti fan teorizzassero l’imminente annuncio di un nuovo capitolo della saga, magari durante l’E3 2019 che si terrà a Los Angeles fra pochi giorni.

La stessa compagnia rispondendo alla richiesta di un fan, che chiedeva se l’arrivo del nuovo zaino fosse solo una coincidenza o avesse un significato recondito, non ha smentito (ma nemmeno confermato) l’arrivo di un nuovo gioco della serie.

Oramai è dal 2008, anno in cui fu pubblicato Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, che ci si aspetta che Rare annunci qualcosa a proposito, che finalmente questo sia l’anno giusto per presentare qualcosa durante la conferenza Microsoft?

We can’t wait to bring back Banjo, not long till we officially announce! pic.twitter.com/L0JLdZAiCI

— Exquisite Gaming (@ExquisiteGamin3) June 1, 2019