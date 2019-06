The New Mutants: la pellicola potrebbe entrare nel MCU

Molti si saranno quasi dimenticati di The New Mutants, la sfortunata pellicola stata preda di una post produzione decisamente problematica, prossima alla cancellazione. Tuttavia tale fatto non solo non avverrà, ma secondo un rumor il film entrerà a far parte del futuro del MCU.

Difatti, come riportato da We Got This Covered, recentemente la casa delle idee ha deciso di non abbandonare il film a se stesso, ma di spostarne l’uscita a primavera 2020. Secondo la fonte in questo lasso di tempo la pellicola potrebbe essere rimaneggiata in maniera incisiva, rimuovendo ogni singolo collegamento con l’ormai morente universo X-Men. In questo modo sarebbe quindi possibile creare la prima pellicola sui mutanti facente parte a tutti gli effetti del Marvel Cinematic Universe, grazie ad una serie di reshoot ad opera della casa delle idee.

Con The New Mutants potremmo assistere al primo film del MCU dedicato ai mutanti

Il rumor in questione combacia perfettamente con quanto detto tempo fa dallo stesso presidente Marvel Kevin Feige, segno che potremmo essere sempre più vicini all’inclusione del recentemente acquisito franchise all’interno del MCU. Non rimane quindi altro che attendere le future mosse della casa delle idee e sperare per i meglio.