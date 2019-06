Death Stranding: Del Toro presterà solo il volto al suo personaggio

Fin dal reveal del gioco siamo a conoscenza del fatto che il famoso regista Guillermo Del Toro sarà presente in Death Stranding. Ma tecnicamente, in realtà non sarà lui a interpretare il personaggio. In altre parole, Del Toro ha prestato il suo aspetto ma non la sua voce o il suo talento recitativo. La stessa cosa vale anche per Winding Refn, a farlo sapere è stato Kojima tramite twitter..

Death Stranding potrebbe arrivare anche su PC?

Death Stranding al momento è in sviluppo per PlayStation 4. Detto questo, ci sono nuove voci che danno come probabile un arrivo su PC dopo il suo lancio sul sistema Sony. Vista l’annunciata retrocompatibilità di PlayStation 5 potremmo sicuramente giocarci anche sulla console di prossima generazione, e probabilmente proprio su questa darà il suo meglio dal punto di vista grafico.

Death Stranding uscirà su PlayStation 4 in tutto il mondo l’8 novembre.

