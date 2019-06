Note 10 avrà un sistema di ricarica rapida da 45W

Dopo una prima voce riguardante la possibile presenza di un sistema di ricarica ultra rapido sul futuro Galaxy Note 10 il leaker Ice Universe torna ancora una volta sull’argomento. Questa volta l’utente, tramite un enigmatico leak ha suggerito che lo smartphone potrebbe puntare ad avere uno dei sistemi di ricarica più veloci di sempre.

Osservando l’enigmatico post sul profilo Twitter del leaker, i meno attenti potrebbero pensare che non vi sia alcun senso in esso. Tuttavia riflettendo sul soggetto dell’immagine, ovvero il nostro amato pittore Leonardo Da Vinci, è possibile collegare quest’ultimo al Note 10, il cui nome in codice corrisponde al cognome del noto artista. Inoltre, come riportato da Techradar, il numero 101101 presente sull’immagine rappresenta il codice binario corrispondente al numero 45. Come molti hanno difatti commentato sotto il post dell’autore tale cifra non è stata inserita a caso, in quanto indicherebbe la presenza sullo smartphone di un sistema di carica veloce da 45W.

Galaxy Note 10 potrebbe avere un sistema di carica veloce a 45W

Quanto riportato non è ancora stato ufficializzato da Samsung, perciò invitiamo a prendere questo rumor come tale, attendendo future notizie da parte della casa coreana.