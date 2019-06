Team Sonic Racing analizzato da Digital Foundry

Team Sonic Racing, il titolo racing arcade di SEGA dedicato al porcospino blu, è ormai disponibile già da qualche giorno. Come al solito, Digital Foundry non ha perso tempo e ha recentemente pubblicato un’analisi tecnica del titolo sviluppato da Sumo Digital.

Team Sonic Racing: analisi delle versioni Switch e Xbox One

L’analisi tecnica di Digital Foundry è basata sulle versioni Xbox e Nintendo Switch del titolo. Come visibile nel video in calce alla notizia, le varie versioni sono molto simili tra di loro. In Modalità TV la versione Switch gira ad una risoluzione di 1600×900, molto simile alla versione Xbox One S. In Modalità Portatile, sempre su Switch, la risoluzione arriva a 1280×720 risultando uno dei titoli migliori graficamente su console Nintendo. Sul versante frame rate, il gioco gira a 60fps sulle console Xbox e PlayStation 4, mentre sulla console ibrida è bloccata a 30fps con periodici cali. A fronte di tale analisi, la versione PlayStation 4 rimane quella che garantisce l’esperienza di gioco più completa.