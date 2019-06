Grand Theft Auto VI: avremo una protagonista femminile?

Grand Theft Auto V ha visto per la prima volta nella serie l’utilizzo di protagonisti multipli. Questo approccio non tradizionale, secondo una voce che circola online, potrebbe essere utilizzato in Grand Theft Auto VI, in questo caso potrebbe trattarsi del primo gioco del franchise a presentare una protagonista femminile giocabile.

Grand Theft Auto VI: rivedremo Liberty City e Vice City?

Fra gli altri dettagli emersi dal web che riguardano il prossimo capitolo della serie GTA vi è il fatto che potrebbe essere un’esclusiva di lancio (solo temporale) di PS5, e che la mappa di gioco includerà Liberty City e Vice City.

Ovviamente questa voce non preclude il fatto che potremmo giocare nuovamente con più di un personaggio in GTA VI, magari solo uno di essi sarà una donna o perché no tutti e tre (sempre che siano solamente tre).

Come in tutti i casi in cui si parla di rumor consigliamo di prendere il tutto con cautela, anche perché in questa circostanza l’origine di questa notizia è un video dello youtuber The Know.

