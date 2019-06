Nintendo Switch: più di 20 titoli non ancora annunciati aggiunti nel database di GameStop

Nintendo Switch si prepara ad un anno pieno di sorprese grazie a titoli come Pokémon Spada e Scudo, Animal Crossing e probabilmente il prossimo Luigi’s Mansion 3. Ciò che rende grande l’attesa per il prossimo Direct di Nintendo durante l’E3 di Los Angeles sono le ultime indiscrezioni legate a dei titoli non ancora annunciati.

Lo stesso insider che ha svelato la nuova IP sportiva di Ubisoft ha ricevuto da un impiegato di GameStop una lista di ben 21 titoli non ancora annunciati per la console ibrida di Nintendo, inseriti nel database della catena di negozi. Come potete vedere nei tweet riportati in calce alla notizia, tutti i placeholder riguardano solamente videogiochi che si attestano intorno ai 60 dollari, con alcuni a 40, 50 e 90 dollari; l’unico con un prezzo superiore, di 200 dollari, potrebbe riferirsi ad un bundle o ad una versione limitata. Non è ancora chiaro se tutti questi titoli verranno annunciati al prossimo Direct, sta di fatto che Nintendo ha in serbo molte novità.

Printed out on paper. This was sent in by a Gamestop employee on my server. Reminder that SKUs are just placeholders for new games, so these don't tell us much but are great for speculation. pic.twitter.com/pWy6uUhFol

— Sabi (@New_WabiSabi) June 1, 2019