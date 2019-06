Diverso tempo fa siamo venuti a conoscenza della mancata occasione di vedere Keanu Reeves vestire i panni di Yon-Rogg. Tuttavia, secondo quanto riportato da MCU Cosmic tramite We Got This Covered, pare che l’attore potrebbe presto entrare a far parte del MCU, interpretando un ruolo ne Gli Eterni.

Keanu Reeves potrebbe entrare nel cast del film sugli Eterni

Secondo la fonte le trattative per far entrare Reeves nel cast sarebbero attualmente in corso. Nonostante l’attore non abbia quindi ancora firmato in via ufficiale un contratto con l’MCU , non dovremmo attendere molto per avere un comunicato ufficiale, almeno in base a quanto riferito dall’informatore. L’entrata di Reeves nel cast non risulta poi un evento del tutto inaspettato, sia per il suo precedente coinvolgimento su Captain Marvel mai avvenuto che per l’enorme livello del cast della pellicola, la quale vanterebbe anche professionisti del calibro di Angelina Jolie.

Non rimane quindi che attendere la comunicazione ufficiale da parte della Marvel e sperare per il meglio.