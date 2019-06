E3 2019: Ubisoft fra Watch Dogs 3, Ghost Recon Breakpoint e Splinter Cell

Come ogni anno, l’evento più importante dedicato al mondo dei videogiochi è alle porte. Data l’assenza di PlayStation (che comunque ha saputo tenere incollati allo schermo migliaia di utenti, in occasione del “reveal data” di Death Stranding), gli occhi sono puntati tutti su Microsoft, per quella che si prospetta essere una grandissima conferenza, capace di dare anche un assaggio del futuro dell’industria. Ma l’E3 di Los Angeles non è solamente una competizione tra le due grosse rivali citate poc’anzi, bensì uno show enorme in grado di ospitare tutti i giganti del medium, come per esempio Ubisoft. La conferenza del publisher francese, infatti, è tra le più attese, merito soprattutto di titoli di grande spessore e forte richiamo, come Splinter Cell e Watch Dogs 3, i cui rumor sono diventati sempre più insistenti, finendo quasi per confermare l’uscita dell’open world a tema hacker per quest’anno. Non è da escludere la presenza del brand di Assassin’s Creed: se da una parte la casa ha annunciato che non lo rivedremo prima del prossimo anno, è anche vero che potrebbe fare il suo ritorno sul grande schermo; un’uscita dedicata al prossimo film degli assassini, quindi, non è da escludere. Immancabile, invece, Rainbow Six Siege, in assoluto il competitivo online più giocato su console, il quale ha anche dominato in campo esport. Bisognerà scoprire, come Ubisoft intenderà proseguirne il supporto, soprattutto in vista dell’uscita delle prossime console. Ciò detto, iniziamo subito!

Watch Dogs, un nuovo capitolo in arrivo?

Ubisoft : Le Certezze

Nonostante il nuvoloso esordio, la serie Watch Dogs ha sempre dimostrato di possedere un grande potenziale, talvolta inespresso, ma pur sempre presente. Lo scoppiettante trailer di annuncio dedicato al primo capitolo ce lo ricordiamo sicuramente tutti: una grandissima diamante grezzo confezionato per bene, con l’obiettivo di stupire il pubblico. Tuttavia, di tempo ne è passato molto, ed oggi, la casa francese ha cambiato del tutto la sua politica aziendale: adesso, lo scopo è mostrare il prodotto che giocheremo al day one, in modo da evitare fraintendimenti e brutte sorprese. Con l’arrivo del secondo capitolo, nonostante abbiano mantenuto le promesse, le polemiche non sono mancate: per rispondere alle innumerevoli critiche rivolte al protagonista del primo Watch Dogs (ritenuto da molti noioso e statico), Aiden Pearce, Ubisoft decise di rendere i personaggi del secondo, dei ragazzetti immischiati in faccende più grosse di loro. Il risultato? Sceneggiatura piuttosto banale, in contrasto con le importanti tematiche affrontate. Finita la doverosa premessa, torniamo su Watch Dogs 3, che carico di tante aspettative, stavolta dovrà essere in grado di unire gameplay e narrazione, al momento sempre sconnessi e lanciati su due binari differenti. Stando ai rumor, l’ambientazione dovrebbe essere Londra, una location, in verità, che non ci ispira molto, non tanto per la città in sé, assolutamente bellissima e ricca di fascino, ma perché mal si sposa con Watch Dogs. Dall’open world targato Ubisoft, infatti, ci aspettiamo delle metropoli iperconnesse, e la scelta di puntare su Londra, nel caso dovesse rivelarsi vera, potrebbe risultare poco azzeccata, dato che, a conti fatti, è una città molto classica. Ha però un grande pregio: essendo piuttosto cupa, potrebbe aver convinto gli sviluppatori ad inserire personaggi dal carattere più maturo, degli Hacker taciturni e solitari. Se ci fate caso, Ubisoft ha sempre legato la personalità del protagonista al setting, quindi, potrebbe essere un buon segno. Infine, poco da ridire in merito al gameplay, ci aspettiamo un gioco capace di racchiudere al suo interno, tutto il know how dello studio, proprio come siamo stati abituati con le ultime uscite.

In vista dell’arrivo delle console di prossima generazione, sarà interessante scoprire come Ubisoft intenderà proseguire il supporto dedicato a Rainbow Six Siege: lancerà un nuovo capitolo? O preparerà un grande aggiornamento tecnico per l’attuale titolo, in modo da non farlo sfigurare sulle nuove console? E che succederà, a quel punto, con le “vecchie console”? Verranno del tutto abbandonate? Verrà annunciato il cross-platform? Come vedete, gli interrogativi sono tantissimi; dovessimo scommetterci, punteremmo sulla scelta di lanciare un nuovo capitolo, accompagnato anche da una campagna in single player. Del resto, lo stesso Siege era stato concepito per essere anche un titolo a giocatore singolo, ma qualcosa andò storto e le idee vennero del tutto abbandonate, lasciando campo libero al comparto online. Parte del lavoro assemblato nella fase embrionale del progetto, con molta probabilità è stato trasferito nel nuovo ipotetico capitolo di Rainbow, che su PlayStation 5 e Xbox Scarlett potrebbe dimostrarsi un curioso crossover, in grado di fondere in unico pacchetto, l’online di Siege e la campagna dei primissimi capitoli. Sicuramente, il publisher avrà modo di comunicare anche le novità previste per la prossima season e le nuove tappe dei tornei esport.

Annunciato ufficialmente un mese fa, Breakpoint è il nuovo capitolo di Ghost Recon, famosa saga TPS, che prima dell’arrivo di Wildlands era un po’ sparita dai radar. Questo nuovo titolo, così come lo scorso, sarà incentrato sulla cooperazione tra i giocatori, ma la campagna, stavolta, avrà un ruolo più importante: sarà infatti possibile affrontare svariate missioni situate in ambienti più contenuti, i quali costringeranno il giocatore a diventare un tutt’uno con l’ambiente e a cavarsela da solo. Non a caso, il tema sembra essere proprio quello della sopravvivenza e l’adattamento, come avveniva per il bellissimo Snake Eater. Anche stavolta, il villain sarà fondamentale: come svelato dal trailer, Jon Bernthal, attore protagonista in The Punisher, sarà l’antagonista del racconto. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima, la trovate QUI.

Le Incertezze

Un nuovo Splinter Cell.

Protagonista di numerosi e insistenti rumor e sparito dalla scena da qualche anno, dopo il riuscito Blacklist, per Splinter Cell è arrivato il momento di tornare. Lo sappiamo, qualche settimana fa, Ubisoft in persona ha smontato parte dei rumor che si sono diffusi nel corso dei mesi, ma potrebbe essere stata una mossa per sorprendere i fan con un caloroso annuncio durante lo show. Lo stesso Luca Word, la voce di Sam Fisher, ha pubblicato nel corso degli ultimi mesi, tanti piccoli ma stuzzicanti indizi, i quali lasciavano presagire un annuncio imminente. Abbiamo anche assistito alla curiosa presenza di Sam, in Ghost Recon Wildlands (doppiato, tra l’altro, da Luca Word), tutti indizi ed eventi particolarmente stuzzicanti. Noi, ci speriamo davvero tanto.

Permetteteci una piccolissima parentesi cinematografica, che riguarda la fortunata saga di Assassin’s Creed, la quale, qualche anno fa, ha raggiunto il grande schermo e potrebbe ritornarci tra qualche mese. Infatti, nonostante l’assenza di un videogioco a tema, Ubisoft potrebbe decidere di puntare su una nuova pellicola cinematografica, un sequel diretto delle vicende di Aguilar, le quali vedrebbero Michael Fassbender, vestire nuovamente i panni del protagonista. è un’idea un po’ folle, ma non impossibile.

La conferenza di Ubisoft, attesa per il prossimo 10 giugno alle ore 22 italiane, con molta probabilità sarà uno show nella media, incapace di sorprende pienamente, ma in grado di sganciare qualche bomba, quanto basta per tenere in piedi un evento. Gli unici grandi titoli che vedremo con certezza, sono Ghost Recon Breackpoint e Watch Dogs 3. Il primo è già atteso per il quattro ottobre, il secondo potrebbe arrivare nel mese di novembre (stando ad alcuni rumor), anche se crediamo più plausibile un’uscita intorno a maggio del prossimo anno. Infine, potrebbe arrivare qualche gradita sorpresa in merito ad una nuova pellicola cinematografica a tema Assassin’s creed, e qualche informazione riguardante il futuro dello shooter, Rainbow Six Siege. Noi di GamesVillage, vi invitiamo a seguire l’evento insieme alla redazione. Vi terremo compagnia giornalmente con le news riguardanti l’evento, e pubblicheremo le anteprime di tutti i giochi che verranno annunciati.