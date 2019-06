It 2: le difficoltà di adattare un romanzo di King

It 2,seconda parte del nuovo lungometraggio ispirato al romanzo omonimo di Stephen King, sarà nelle sale italiane il 5 settembre. Come molti ricordano, il libro ha avuto un’altra trasposizione ad opera di Tommy Lee Wallace, che ha diretto una miniserie televisiva con Tim Curry nel ruolo del perfido clown.

It 2: le difficoltà di trasporre un libro

Ma quali problematiche ci sono nel portare i lavori di King al cinema? Ha provato a rispondere Gaby Dauberman (Annabelle, Wolves at the Door) lo sceneggiatore della realizzazione, che, in un’intervista per CinemaBlend, ha dichiarato che l’aspetto più difficile è mantenere lo spirito del prodotto originale, cercando allo stesso tempo di aggiungere idee senza però stravolgere il tutto.

