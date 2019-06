Chris Hemsworth è pronto per un film su Gli Asgardiani della Galassia

Chris Hemsworth, oltre ad aver ricoperto il ruolo del dio del fulmine in Avengers Endgame, è pronto a nuove interpretazioni come quella che vedremo nel nuovo di Men in Black, in uscita nel nostro paese il 25 luglio. L’attore però si è recentemente espresso riguardo il suo futuro nel MCU.

Chris Hemsworth e il suo personaggio più celebre

In un’intervista per CinemaBlend con l’artista, mentre si parlava delle possibili prossime apparizioni del suo personaggio, si è parlato de Gli Asgardiani della Galassia, ipotetico film che viene menzionato in Endgame e l’interprete ne ha discusso brevemente. Chris ha infatti spiegato che lavorerà con gli attori dei Guardiani, dichiarando tutto il suo entusiasmo, anche se, come vi avevamo riportato in precedenza, l’uomo non conosce interamente il destino del suo alter ego in pellicola. E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere come continuerà l’arco narrativo del supereroe? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto all’articolo.