Pirati dei Caraibi: le petizioni per far tornare Johnny Depp nel ruolo di Sparrow

Pirati dei Caraibi è una saga cinematografica in bilico, che forse sarà abbandonata, come vi avevamo informato qualche tempo fa. Le voci più recenti però vedono l’abbandono da parte di Johnny Depp in favore dell’introduzione di personaggi nuovi all’interno del franchise. Jack Sparrow ci lascerà definitivamente?

Pirati dei Caraibi: la voce del pubblico

I fan non sono d’accordo su questa decisione e hanno già creato delle petizioni per impedire che l’interprete si tolga le vesti del simpatico pirata. In questi casi delle richieste del genere possono fare ben poco, ma sono sintomatiche di quanto il pubblico sia affezionato all’eroe. Vediamo se nel prossimo futuro avremo notizie più fresche riguardo il destino del brand.