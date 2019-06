Ford vs. Ferrari: pubblicato il primo trailer

Ford vs. Ferrari, localizzato in italiano come Le Mans ’66 – La Grande Sfida, è il nuovo lungometraggio diretto e scritto da James Mangold (Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line, Logan – The Wolverine) che racconterà la storica rivalità delle due case automobilistiche durante la 24 Ore de Le Mans del 1966. Qualche giorno fa vi avevamo mostrato le prime immagini della pellicola, mentre da poche ore è uscito il primo trailer.

Ford vs. Ferrari: il filmato d’annuncio

Sul canale YouTube ufficiale di 20th Century Fox è infatti stato pubblicato il video che mostra l’incipit narrativo: Henry Ford II (Tracy Letts) e Lee Iacocca (Jon Bernthal) ingaggiano Carroll Shelby (Matt Damon) per costruire una macchina che possa sconfiggere la Ferrari. Nella strategia viene coinvolto Ken Miles (Christian Bale), l’unico pilota in grado di farcela. In attesa dell’uscita della pellicola, che sarà disponibile nelle sale americane dal 15 novembre, vi lasciamo al filmato, che trovate qui sotto alla news.