The Last of Us Part II è il miglior gioco di sempre, per uno degli attori

The Last of Us Part II è atteso dalla maggior parte dei giocatori PlayStation 4, che a quanto pare dovranno attendere il 2020 prima di poterci mettere le mani. Uno degli attori che hanno prestato il volto ad un personaggio presente nel gioco, ha deciso di mettere ulteriore hype agli utenti, definendo il titolo di Naughty Dog come il “miglior gioco di sempre”.

Ian Alexander, che nell’action-game ha interpretato il giovane Lev, è intervenuto tramite il suo profilo Twitter per affermare non solo quanto vi abbiamo riportato prima, ma ha anche specificato che si tratta anche di un’esperienza “esaltante, stimolante e capace di cambiare la vita”. Detto ciò, a questo punto non vediamo l’ora di immergerci anche noi nell’esperienza del sequel tanto atteso.

i couldn’t narrow it down, so here are my top 3!

1) best game ever

2) exhilarating, inspiring, life-changing

3) more chosen family ❤️ https://t.co/DZTY4AljCn

— IAN (@ianaIexander) May 29, 2019