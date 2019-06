The Evil Within 3: Shinji Mikami sarà all’E3 2019, anche il gioco?

The Evil Within 3 si è visto rialzare le sue quotazioni per un possibile annuncio in arrivo durante l’E3 2019, in occasione della conferenza di Bethesda. Il gioco, che sembrava non essere previsto al 100%, potrebbe invece manifestarsi con almeno un reveal trailer. Ma cosa ha fatto impennare le chance di presentazione del survival-horror? Un “semplice” tweet di Shinji Mikami.

The Evil Within 3: un viaggio d’affari sospetto

Il game designer giapponese, famoso per aver realizzato la serie di Resident Evil e aver lavorato sui primi due capitoli della saga targata Tango Gameworks (anche se nel secondo capitolo ha vestito soltanto il ruolo di producer), sarà a Los Angeles per un viaggio d’affari. Chiaramente la sua presenza all’E3 di quest’anno ha subito alimentato le voci sull’attesissimo sequel, che se confermato nel 2019, verrebbe pubblicato a soli due anni di distanza dal suo predecessore. Ovviamente per il momento, la presenza del gioco non è stata confermata da Bethesda.